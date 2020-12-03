Косачев: задержание журналистов в Латвии — политический беспредел

https://static.news.ru/photo/319f70c0-3603-11eb-8e11-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал задержание в Латвии русскоязычных журналистов. Он назвал действия властей республики «политическим беспределом».

Происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия — это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира, вот ведь до чего дошло), — написал сенатор в Facebook.

Он отметил, что власти Латвии пользуются «прикрытием» ЕС и НАТО и поэтому безнаказанно подавляют неугодную свободу слова и убеждений.

Сенатор добавил, что ему хочется предложить российским властям «загонять под санкции» первых лиц зарубежных СМИ, которые работают в РФ и позволяют себе критиковать «наши дела».

Нет, не буду. «С волками жить — по волчьи выть» — это не про нас, не про Россию, — заявил Косачев.

О задержании в Латвии журналистов стало известно накануне. Их обвинили в нарушении режима санкций ЕС. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. У журналистов изъяли технику и средства связи.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ назвали произошедшее «карательной акцией» и вопиющим примером попрания свободы СМИ. В ведомстве добавили, что рассчитывают на адекватную оценку событий, произошедших в Латвии, со стороны ЕС.