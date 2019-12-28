https://static.news.ru/photo/af0a87b8-2a45-11ea-9e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДНР Онлайн/vk.com

Обмен пленными между Киевом и Донбассом даёт надежду на реализацию остальных пунктов Минских соглашений, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Так или иначе отсчёт времени наконец-то идёт в правильную сторону, что даёт надежду на реализацию рано или поздно и всех остальных пунктов Минских соглашений, особенно пятого (про амнистию. — NEWS.ru), одиннадцатого (про конституционную реформу и особый статус. — NEWS.ru), а также двенадцатого (про выборы. — NEWS.ru), — передаёт его слова ТАСС.

Политик также отметил, что дальше дело будет стоять за политической волей всех сторон процесса.

Как ранее писал NEWS.ru, самопровозглашённая Донецкая народная республика отдала Киеву 52 пленных, забрав в обмен 60 своих сторонников. Такие данные привела омбудсмен ДНР Дарья Морозова.