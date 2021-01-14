Косачев: в прекращении Договора по открытому небу целиком виноваты США

https://static.news.ru/photo/114c4304-5730-11eb-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Совет Федерации/flickr.com

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал начало МИД РФ процедуры выхода из Договора по открытому небу. По его мнению, виновны в прекращении действия соглашения США.

Сенатор напомнил, что Вашингтон первым вышел из договора, «но его ещё можно было спасти», если бы этого хотели другие участники, и в первую очередь из НАТО.

Косачев пояснил, что от них требовалось принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать США информацию, получаемую в ходе реализации договора. При этом нужно было устранить коллизию с Вашингтонским договором, который обязывает союзников к этому.

По словам политика, страны НАТО вполне могли найти выход из этой ситуации, но предпочли спасать не Договор по открытому небу, а евро-атлантическое партнёрство.

Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка, — написал Косачев в Facebook.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая. Госсекретарь Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

Джо Байден, одержавший победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании заявлял, что выход страны из ДОН усилит напряжённость между Западом и Россией, а также повысит опасность просчёта и конфликта. Такое решение Белого дома он называл недальновидным.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД России объяснили начало процедуры выхода из ДОН тем, что участие Москвы в нём бессмысленно без присутствия Вашингтона. В ведомстве добавили, что США покинули соглашение под надуманным предлогом и тем самым нарушили баланс интересов государств-участников.