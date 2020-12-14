Косачев усомнился в развитии отношений между США и РФ при Байдене

https://static.news.ru/photo/e6565c44-3e15-11eb-8842-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: sf_press/flickr.com

Принципиальных изменений к лучшему в отношениях между Вашингтоном и Москвой с приходом к власти в США демократа Джо Байдена не прогнозируется. Об этом заявил глав международного комитета Совфеда Константин Косачев.

К сожалению, пока оснований для оптимизма мало. Потому что люди, которые дают Байдену советы, они известны своими достаточно «ястребиными взглядами» на Россию, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он пояснил, что соратники Байдена видят в России угрозу национальной безопасности США. По их мнению, единственный для Вашингтона путь состоит в подавлении развития РФ, создавая для неё проблемы и обеспечивая собственное доминирование в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор прокомментировал сообщения западных СМИ о кибератаках, якобы совершённых российскими хакерами на Минфин США. По его словам, Вашингтон пытается использовать любые подобные инциденты в политических и, в частности, антироссийских целях.

Косачев также отметил, что на долю США приходится 28–30% всех хакерских атак на российские компьютерные системы, тогда как с территории РФ совершается всего 2–3% таких атак. При этом российская сторона не обвиняет огульно американские власти.

Российский телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, допустил возможность войны между США и Россией с приходом к власти Байдена. По его словам, если дело дойдёт до вооружённого конфликта, наступит конец света, поскольку люди забыли об угрозе ядерной войны и перестали её бояться.