Косачев усомнился в развитии отношений между США и РФ при Байдене

Принципиальных изменений к лучшему в отношениях между Вашингтоном и Москвой с приходом к власти в США демократа Джо Байдена не прогнозируется. Об этом заявил глав международного комитета Совфеда Константин Косачев.
К сожалению, пока оснований для оптимизма мало. Потому что люди, которые дают Байдену советы, они известны своими достаточно «ястребиными взглядами» на Россию, — цитирует сенатора РИА Новости.
Он пояснил, что соратники Байдена видят в России угрозу национальной безопасности США. По их мнению, единственный для Вашингтона путь состоит в подавлении развития РФ, создавая для неё проблемы и обеспечивая собственное доминирование в мире.
Ранее NEWS.ru писал, что сенатор прокомментировал сообщения западных СМИ о кибератаках, якобы совершённых российскими хакерами на Минфин США. По его словам, Вашингтон пытается использовать любые подобные инциденты в политических и, в частности, антироссийских целях.
Косачев также отметил, что на долю США приходится 28–30% всех хакерских атак на российские компьютерные системы, тогда как с территории РФ совершается всего 2–3% таких атак. При этом российская сторона не обвиняет огульно американские власти.
Российский телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, допустил возможность войны между США и Россией с приходом к власти Байдена. По его словам, если дело дойдёт до вооружённого конфликта, наступит конец света, поскольку люди забыли об угрозе ядерной войны и перестали её бояться.