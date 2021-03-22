Косачев: Уоллес подложил свинью НАТО

https://static.news.ru/photo/eeb833b2-8af0-11eb-bb8a-96000091f725_660.jpg Бен Уоллес Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса об увеличении ядерного потенциала страны в связи с укреплением противоракетной обороны (ПРО) РФ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подложил большую свинью военным стратегам США и их союзников по НАТО, — написал Косачев в Facebook.

Он отметил, что решение Лондона нарастить ядерный арсенал является явным нарушением договора о нераспространении ядерного оружия и других договорённостей, подразумевающих исключительно уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок.

Косачев также указал на то, что заявление британского министра прозвучало после одностороннего выхода США из договора по ПРО и размещения систем ПРО США на территориях европейских союзников по НАТО у границ РФ. При этом он припомнил утверждения альянса об отсутствии связи систем ПРО со стратегическими ядерными вооружениями и их ненаправленности против России.

Как писал NEWS.ru, Великобритания планирует к 2030 году нарастить ядерный потенциал на 40%. В Лондоне эти планы объяснили увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств.