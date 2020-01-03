https://static.news.ru/photo/57626ad6-2fdf-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение парламента Ирака о прекращении соглашения с коалицией по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и выводе иностранных войск из страны является адекватным ответом США на нарушение иракского суверенитета. Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Дело даже не в отношениях между США и Ираком. И даже не во взаимоотношениях внутри международной коалиции. Парламент Ирака исчерпывающим образом демонстрирует, как нация должна уважать своё национальное достоинство и защищать суверенитет, — цитирует RT парламентария.

По словам сенатора, подобное решение парламента является оперативной и адекватной реакцией на действия США, которые нарушили суверенитет Ирака.

Косачев подчеркнул, что иракские власти соглашались на присутствие американских военных на своей территории только в интересах противодействия терроризму, а уничтожив командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, Штаты вышли за пределы этой договорённости.

Как писал NEWS.ru, парламентарии Ирака проголосовали за вывод иностранных войск с территории республики. Обсуждение прошло 5 января 2020 года. Накануне возглавляемая Соединёнными Штатами Америки антитеррористическая коалиция временно прекратила в Ираке обучение местных силовиков из-за нападений на военные базы Белого дома.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Вашингтона в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января 2020 года в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.