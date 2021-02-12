Косачев: США не смогли явить миру несокрушимую демократию

Ситуация с объявлением импичмента экс-главе Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу — «внутренние разборки» между элитой страны, но Белый дом не смог продемонстрировать миру несокрушимую демократию США, рассказал журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Накануне сенат США оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За осуждение Трампа проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, однако необходимых двух третей голосов не набралось.
Сугубо внутренние разборки между американскими политиками, призванные, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа, это во-первых, и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии <...> не удалось не только первое, но и второе, — цитирует сенатора РИА Новости.