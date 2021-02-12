Косачев: США не смогли явить миру несокрушимую демократию

Оправдание экс-лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в Сенате США стало ожидаемым, истерика, устроенная демократами, «фальшивые слёзы» и подредактированные фразы политика с целью доказать его вину в штурме Капитолия не помогли, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Оправдание экс-лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в Сенате США стало ожидаемым, истерика, устроенная демократами, «фальшивые слёзы» и подредактированные фразы политика с целью доказать его вину в штурме Капитолия не...