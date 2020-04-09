Косачев: США «атакуют» Китай после претензий к ВОЗ

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Главы Пермского края, Мурманской области и Карелии вошли в десятку руководителей регионов, которые наиболее эффективно проявили себя в борьбе с распространением коронавируса. Такие данные обнародовал Центр политической конъюнктуры.

Абсолютным лидером стал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, передаёт ТАСС. Эксперты отметили расширенные меры поддержки для предприятий, которые сильнее остальных могут пострадать из-за кризиса, а также намерение...