Политика

Косачев: США «атакуют» Китай после претензий к ВОЗ

13:46, 09 апреля 2020
Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление Соединённых Штатов Америки о вероятной приостановке выплат взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно, лишь начало, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Основной целью политической и экономической атаки Белого дома после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) станет Китай, считает сенатор. Вашингтон тратит на поддержку ВОЗ около $58 млн в год.

Логика узнаваемая: зачем нам платить организациям, если они не работают на Америку? <...> Недавно американский лидер накинулся на международный уголовный суд в Гааге за то, что тот посмел раскритиковать действия США в Афганистане. И вот теперь досталось и ВОЗ, — написал Косачев на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что главе США Дональду Трампу перед выборами нужен «козёл отпущения» — якобы виновник проблем американцев. Выбор политика пал на авторитетное международное ведомство.

Ранее Трамп заявил, что ВОЗ «финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае», и пригрозил перекрыть транши из бюджета США. По мнению президента, мировая пандемия показала неэффективность организации, а ситуация с коронавирусом в США была бы тяжелее, если бы Вашингтон следовал всем рекомендациям, писал NEWS.ru.

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