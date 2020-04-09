Косачев: США «атакуют» Китай после претензий к ВОЗ

https://static.news.ru/photo/c673cb20-7a50-11ea-add3-fa163e074e61_660.jpg Константин КосачевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заявление Соединённых Штатов Америки о вероятной приостановке выплат взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно, лишь начало, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Основной целью политической и экономической атаки Белого дома после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) станет Китай, считает сенатор. Вашингтон тратит на поддержку ВОЗ около $58 млн в год.
Логика узнаваемая: зачем нам платить организациям, если они не работают на Америку? <...> Недавно американский лидер накинулся на международный уголовный суд в Гааге за то, что тот посмел раскритиковать действия США в Афганистане. И вот теперь досталось и ВОЗ, — написал Косачев на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Он добавил, что главе США Дональду Трампу перед выборами нужен «козёл отпущения» — якобы виновник проблем американцев. Выбор политика пал на авторитетное международное ведомство.
Ранее Трамп заявил, что ВОЗ «финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае», и пригрозил перекрыть транши из бюджета США. По мнению президента, мировая пандемия показала неэффективность организации, а ситуация с коронавирусом в США была бы тяжелее, если бы Вашингтон следовал всем рекомендациям, писал NEWS.ru.