Косачев сообщил об ответных мерах на хамские заявления Байдена

https://static.news.ru/photo/c7723c6c-87bc-11eb-a5d8-96000091f725_660.jpg Фото: Erin Scott - Pool via CNP /Media/Global Look Press

Хамские заявления американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина непременно скажутся на двусторонних отношениях. И вызов посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Кремля в случае, если Вашингтон не принесёт извинений. Об этом на своей официальной странице в социальной сети заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена.

Позднее Москва отозвала своего посла из США. Эта мера, подчеркнул Косачев, может быть не последней, если Штаты не принесут извинений. Вице-спикер СФ сказал, что Байден сделал своё заявление с «самоуверенностью, достойной лучшего применения». Это водораздел, считает Косачев, и все ожидания новой администрации США в направлении РФ «списаны в утиль».

А теперь для понимания общего контекста (к вопросу об убийцах). Данная позиция занята президентом страны, которая, по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут. В результате этого с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тысяч человек. Прокомментируете, господин Байден? — написал Косачев в Facebook.

Как передавал NEWS.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывание президента США Джо Байдена о своём российском коллеге Владимире Путине оскорблением россиян и истерикой от бессилия.