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«Американцы властвуют»: Косачев оценил ситуацию с отношениями ЕС и РФ

09:59, 13 февраля 2021 57
Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз совместно с Украиной намеренно усугубляют ситуацию с отношениями с Россией, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он напомнил, что во время заседания в Совбезе ООН страны НАТО обвинили Россию в невыполнении Минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.

Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, представители США и Евросоюза в ООН заявили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. 11 февраля в Совете Безопасности ООН прошла видеоконференция. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе.  

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