«Американцы властвуют»: Косачев оценил ситуацию с отношениями ЕС и РФ

Европейский союз совместно с Украиной намеренно усугубляют ситуацию с отношениями с Россией, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Он напомнил, что во время заседания в Совбезе ООН страны НАТО обвинили Россию в невыполнении Минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.
Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли, — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Как писал NEWS.ru, представители США и Евросоюза в ООН заявили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. 11 февраля в Совете Безопасности ООН прошла видеоконференция. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе.