«Американцы властвуют»: Косачев оценил ситуацию с отношениями ЕС и РФ

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец прокомментировал слова политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера, который заявил, что американские власти никогда не признают Крым российским и не отменят санкции, пока РФ не изменит свою политику в отношении Украины.

Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых,...