Косачев: с выходом из Совета Европы Россия прекратит работу и в ПАСЕ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что с выходом из состава Совета Европы (СЕ) Россия прекратит работу во всех его структурах, в том числе в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). При этом наиболее вероятным вариантом развития событий является добровольный уход России из СЕ, без решения прочих участников организации, сообщает РИА Новости.

В соответствии со статьей 7 Устава СЕ государство выходит из Совета Европы и, разумеется, прекращает участие во всех его структурах, включая ПАСЕ, — цитирует агентство сенатора.

Он уточнил, что Россия до конца текущего года формально останется членом СЕ, если объявит о выходе из состава организации в ближайшее время. В случае если это будет сделано в последние три месяца года, действие Устава СЕ на РФ продлится и на следующий год.

Сенатор также добавил, что Москва ещё не уплачивала годовой взнос в СЕ в размере €33 млн. Страны — члены организации должны сделать это до 1 июня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция президента России по вопросу выхода страны из СЕ пока не сформулирована. При этом он отметил, что положение дел весьма очевидно.

Об отказе России от дальнейшего участия в Совете Европы из-за продолжения недружественными странами ЕС линии на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе заявили в МИД РФ 10 марта. В ведомстве считают, что НАТО и Евросоюз превращают Совет Европы в площадку для «заклинаний о превосходстве Запада».