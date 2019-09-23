https://static.news.ru/photo/6e360a58-de0c-11e9-af4c-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую Европарламентом резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы» не последним элементом широкомасштабной компании по формированию «единственно верного» взгляда на историю континента.

Очень выгодно также вести речь исключительно о конфликте СССР и Германии, ибо тогда можно, опять же, «забыть», что атаковал нашу страну не только германский фашизм, а весьма пёстрая коалиция союзников, многие из которых зверствовали на нашей земле похуже нацистов, — написал сенатор в посте в Facebook .

Косачев отметил, что вполне согласен с названием резолюции, подчеркнув, что память крайне важна для будущего континента лишь в том случае, когда она честная.

Европейский парламент почтил память жертв тоталитарных режимов и учредил Международный день героев борьбы с тоталитаризмом. Политики выразили озабоченность действиями руководства России, которое «пытается обелить преступления, совершённые тоталитарным советским режимом». По мнению евродепутатов, это является «опасным компонентом информационной войны, ведущейся против демократической Европы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятая резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» является новым витком грубой фальсификации истории, писал News.ru.