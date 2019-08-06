https://static.news.ru/photo/3a7bf1aa-b85a-11e9-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с News.ru прокомментировал высказывание главы НАТО Йенса Столтенберга о причинах возвращения Крыма под контроль РФ.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия вернула полуостров благодаря своей напористости в политике.

Столтенберг в очередной раз продемонстрировал реликтовый характер своей организации и её очевидную отсталость от процессов, которые происходят в современном мире. Это логика холодной войны, логика блокового мышления, логика игры с нулевой суммой, которая мешает самому Альянсу находить место в современном мире, — считает он.

По его мнению, Североатлантический альянс виновен в том, что Украина утратила территориальную целостность, так как тогдашнее руководство навязывало гражданам членство в НАТО, что и вылилось в беспорядки.

Крымчане не приняли тот курс, который навязывало стране тогдашнее руководство Украины, прописывая перспективу членства в НАТО в конституции своей страны, — отметил Косачев.

Он подчеркнул, что НАТО пытается расширить свои территории, чтобы подойти вплотную к российским границам.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Столтенберга о причинах возвращения Крыма под контроль Москвы. По его мнению, Штаты и государства НАТО мечтали превратить полуостров в свою военно-морскую базу.