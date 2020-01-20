https://static.news.ru/photo/63d7daca-3b5c-11ea-8b86-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что встреча по тематике ливийского урегулирования, прошедшая 19 января в Берлине, изначально не обещала никаких прорывов. Комментируя итоги многосторонних переговоров, сенатор заявил, что если в Ливии удастся добиться реального перемирия, то это уже будет немало.

Косачев напомнил, что ливийские оппоненты не общаются друг с другом, потому если каких-то договорённостей и удалось добиться, то «исключительно усилиями множества посредников».

Действующее перемирие будет означать, что международный дипломатический механизм работает, и, значит, можно двигаться дальше. Очень малыми шагами, но к общей цели, — написал член Совфеда в посте в Facebook.

Как сообщал NEWS.ru, участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии согласовали эмбарго на поставки оружия в страну. Кроме того, согласованы шаги по установлению перемирия в государстве.