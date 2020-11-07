Косачев прокомментировал, что будет в результате победы Байдена

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал, чего можно ждать в случае победы Байдена на выборах президента США. В частности, считает политик, можно ждать больше русофобии, санкций, «больше смертей в Донбассе» и в других горячих точках мира.

Такое мнение выразил политик в Facebook.

Это значит — больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях, — написал Косачев, комментируя прогнозы о возможной победе Джо Байдена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидату на пост главы США Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью.