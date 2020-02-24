https://static.news.ru/photo/9780c94e-56fb-11ea-953d-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной разногласий между Россией и Украиной являются внешние факторы. Чтобы побороть их, следует перестать поддерживать «партию войны» в Киеве, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Так он прокомментировал заявление лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что хорошие отношения двух стран были бы в интересах всего мира.

Когда президент США говорит, что Россия и Украина «должны поладить друг с другом», он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт, — цитирует Косачева РИА Новости.

Сенатор отметил, что преодолеть конфронтацию двух стран удастся, «если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения». Однако этот конфликт, по его словам, выгоден и тем, кто сделал ставку на войну внутри Украины. Именно поэтому отсутствие поддержки «партии войны» сведёт на нет и конфликт с Россией.

Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак, — высказал мнение Косачев.