https://static.news.ru/photo/7e9cd266-6366-11ea-99af-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской стороне необходимо потребовать от властей США полной информации о причинах и обстоятельствах задержания Кирилла Фирсова и обеспечить защиту его прав. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, американская сторона в очередной раз нарушила договорённости с РФ и не уведомила российских дипломатов о задержании Фирсова. Косачев отметил, что на этом необходимо сделать акцент, а также добиваться личной встречи с россиянином и предоставления ему помощи адвоката.

Защита юридических прав гражданина РФ в таких условиях — обязанность соответствующих российских структур, — сказал он РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Фирсов был задержан в аэропорту Нью-Йорка 7 марта. Американские власти обвиняют его в продаже персональных данных через платформу Deer.io, на которой располагались онлайн-магазины.