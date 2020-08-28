Косачев предположил смену Черногорией антироссийского курса

https://static.news.ru/photo/a6faced6-7477-11e9-b875-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совфеда Константин Косачев заявил, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации после прошедших там 30 августа парламентских выборов.

Правившая в течение трёх десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось, — написал сенатор в Facebook.

Он считает, что теперь в Москве, возможно, увидят «другую Черногорию», ту, у которой всегда были общие интересы с Россией и Сербией.

ЦИК Черногории сообщил о явке в 75,9%, правом голоса в стране обладают 540 тысяч человек. Партии и коалиции боролись за 81 место в однопалатной Скупщине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Черногории и лидер правящей более 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович призвал соотечественников дождаться официальных результатов прошедших парламентских выборов. Они будут объявлены через несколько дней. Предварительно, общий результат оппозиции (50,8%) превосходит результат (34,7%) ДПС президента Джукановича.