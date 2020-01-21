https://static.news.ru/photo/21907b50-3c23-11ea-9407-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что готовящиеся поправки в Конституцию защищают суверенитет страны, в частности — от вмешательства Европейского суда по правам человека. По мнению сенатора, инстанция начала по-своему толковать Конвенцию по правам человека, нарушения положений которой и являются основанием для жалобы туда.

Это не специфическая проблема России. На разных этапах ЕСПЧ предписывал Италии легализовать однополые браки, Ирландии разрешить аборты. Но в Конвенции ничего не говорится ни об однополых браках, ни об абортах, ни о праве граждан, осуждённых к местам лишения свободы, участвовать в выборах, это уже касается России, — отметил Косачев.

Он добавил, что как международник внимательно следит за внешней реакций за дискуссиями в нашей стране. По его мнению, «реакция, которая формируется коллективным Западом, имеет черты недружественной, агрессивной, подходящей к грани вмешательства во внутренние дела».

Россия присоединилась к Европейской конвенции и протоколам к ней в марте 1998 года, приняв соответствующий федеральный закон. Согласно нему, РФ признала обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека по толкованию и применению Конвенции и протоколов к ней.

Законопроект о поправках в Конституцию РФ, внесённый президентом Владимиром Путиным, гласит, что решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону, не подлежат исполнению Россией. Полный текст поправок опубликован в базе Госдумы.