Косачев ожидает «пожары» между США и КНР

https://static.news.ru/photo/2a728942-96bf-11ea-91b5-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты начали «обкатывать» Китай в качестве аналога якобы вмешательства России в прошлые выборы американского президента, заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что разочарован действиями Китая в ситуации с коронавирусом, и намекнул на то, что это может поставить под вопрос торговое соглашение между двумя странами, — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, «пожары» между США и КНР будут вспыхивать вплоть до окончания выборов в Штатах.

Сенатор также убеждён в том, что нападки на Пекин будут продолжаться после выборов. Причиной, по его мнению, является то, что Вашингтон хочет исключить Пекин из списка победителей эпидемии коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью прекратить» отношения с Китаем. По его словам, это может стать реакцией на ситуацию с коронавирусом.