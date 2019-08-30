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Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение принять участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президенту Украины будет направляться, — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос журналистов. Аналогичное приглашение уже направили и главе США Дональду Трампу, добавил Ушаков. Однако, по его словам, «американцы пока...