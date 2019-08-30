Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение Кремля направить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение в Москву на мероприятия по случаю 75-летния победы в Великой Отечественной войне.
Это важный сигнал, который, я надеюсь, будет верно прочитан в Киеве, — цитирует сенатора РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что своё участие в памятных мероприятиях подтвердили главы более полутора десятка государств. В частности, в столицу России приедут президенты Венесуэлы, Кубы, Чехии, Франции и других стран.