https://static.news.ru/photo/e61a54d0-39ff-11ea-86b4-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва неукоснительно соблюдает свои обязательства по конвенциям, регулирующим деятельность в акваториях Азовского и Чёрного морей. Жалобы Грузии и Украины на нарушения России в этой области несут политический подтекст.

Председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил об этом в беседе с RT. Сенатор отметил, что лично «участвовал в соответствующих дискуссиях» и знает, каким образом формируются российская политика и правоприменительная практика в отношении Азовского и Чёрного морей.

Претензии Грузии и Украины Косачев связал с тем, что ряд политических деятелей в этих странах продолжают «будоражить международное общественное мнение в свою пользу» и настраивают мировое сообщество против РФ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) приняла жалобы от Киева и Тбилиси на неправомерную деятельность Москвы. Грузия и Украина обвинили Россию в помехах поисково-спасательной деятельности в Причерноморье.