Москва неукоснительно соблюдает свои обязательства по конвенциям, регулирующим деятельность в акваториях Азовского и Чёрного морей. Жалобы Грузии и Украины на нарушения России в этой области несут политический подтекст.
Председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев
Претензии Грузии и Украины Косачев связал с тем, что ряд политических деятелей в этих странах продолжают «будоражить международное общественное мнение в свою пользу» и настраивают мировое сообщество против РФ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) приняла жалобы от Киева и Тбилиси на неправомерную деятельность Москвы. Грузия и Украина обвинили Россию в помехах поисково-спасательной деятельности в Причерноморье.
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