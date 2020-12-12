Косачев ответил на сообщения о хакерских атаках на Минфин США

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Сообщения западных СМИ о кибератаках на Минфин США из России прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Вашингтон пытается использовать любые подобные инциденты в политических и в частности антироссийских целях.

Сославшись на оценки независимых экспертов, сенатор отметил, что на долю США приходится 28–30% всех хакерских атак на российские компьютерные системы, тогда как с территории РФ совершается всего 2–3% таких атак.

Но даже при такой статистике Россия далека от того, чтобы огульно обвинять в любых таких атаках американские власти, хотя и это имеет, разумеется, место, — цитирует Косачева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за проведение двусторонних экспертных консультаций по кибербезопасности и заключение по их итогам многосторонних договорённостей, но Вашингтон каждый раз подобные предложения отвергал.

По мнению сенатора, США выгодна данная ситуация. Они сами занимаются кибершпионажем и при этом используют атаки хакеров на свои системы в политических целях, в том числе антироссийских.

По данным Reuters и The Washington Post, Минфин США подвергся атаке, предположительно, со стороны российских хакеров из группировки Cozy Bear (APT29), которую американские власти считают связанной со Службой внешней разведки (СВР) России. Издания отметили, что взлом оказался «настолько серьёзным», что властям пришлось созвать встречу Совета национальной безопасности США. Однако какую именно информацию и в каком объёме похитили хакеры, пока не раскрывается.

Как писал NEWS.ru, на обвинения в адрес России ответило посольство РФ в США. Дипломаты назвали их безосновательными, подчеркнув, что российская сторона не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде.