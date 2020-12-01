Косачев ответил на слова Санду о долге за газ

https://static.news.ru/photo/62832fba-33bf-11eb-87af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что со стороны «Газпрома» нечестно требовать от Молдавии оплаты за газ, который используется в неподконтрольном Кишинёву Приднестровье.

Такая позиция напоминает скорее мышление товароведа или бухгалтера, а не политика, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он добавил, что Санду сделала бы гораздо больше для восстановления территориальной целостности Молдавии, если бы высказалась за принятие Кишинёвом расходов по обеспечению газом всей страны, включая Приднестровье. В этом случаев она могла бы заручиться симпатией многих жителей региона.

Нынешняя позиция Санду подтверждает, что она не рассматривает жителей Приднестровья в качестве сограждан. Заявление по газу, также как и высказывание о выводе российских миротворцев, только отдаляет перспективы урегулирования, отметил Косачев.

По словам Санду, общий размер задолженности Молдавии перед «Газпромом» составляет $7,5 млрд. При этом большая часть долга приходится именно на Приднестровье.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме жёстко отреагировали на заявление Санду о «нечестном» долге за газ. Депутат Леонид Калашников заявил, что она не имеет права требовать вывода из региона российских миротворцев, если не признаёт Приднестровье и задолженность за энергоресурсы.