Косачев ответил на слова Пелоси о Трампе

https://static.news.ru/photo/54679a60-53db-11eb-948d-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Совет Федерации/flickr.com

Константин Косачев, возглавляющий комитет Софведа по международным делам, оценил заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвавшей американского президента Дональда Трампа «служанкой Путина».

Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать, — цитирует сенатора РИА Новости.

Пелоси в интервью телеканалу CBS назвала Трампа «помешанным» и «опасным», а также предположила, что у Москвы может быть компромат на него в политическом, финансовом или личном плане.

Как сообщал NEWS.ru, ранее демократы в палате представителей Конгресса США обнародовали документ об импичменте президента Дональда Трампа в связи с «подстрекательством к мятежу». В документе ответственность за насилие и жертвы в Вашингтоне 6 января возлагается на Трампа. Утверждается, что именно заявления президента «логичным образом» привели к беспорядкам.

Демократы намерены обратиться к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой отстранить Трампа от занимаемой должности. Если палата представителей не одобрит документ единогласно, он будет вынесен на голосование вновь на следующий день. От Пенса будут ждать ответа в течение 24 часов, затем на пленарное заседание будет вынесен документ об импичменте Трампа.