https://static.news.ru/photo/c8e36eba-1cb8-11ea-b2cd-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: council.gov.ru

Вашингтон готовится принять очередной акт из серии «вор кричит: держи вора!». Об этом заявил сенатор Константин Косачев, комментируя одобренный комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США законопроект, который обязывает госсекретаря Майкла Помпео рассмотреть вопрос о том, является ли РФ спонсором терроризма.

Член Совета Федерации подчеркнул, что обоснования американской стороны поражают своей «логичностью». Автор документа сенатор Гарднер, по словам Косачева, заявил, что Москва «поддерживает кровавый режим Башара Асада».

То есть поддержка законных властей Сирии, ставшей главным объектом мощнейших террористических атак нынешнего десятилетия, и совместный разгром ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) — это, по мнению американцев, «спонсорство терроризма», — написал Косачев в посте в Facebook.

Сенатор отметил, что американские политики живут в «перевёрнутом мире», сформировавшемся не сегодня. По словам Косачева, альтернативную реальность, в которой жертв терроризма начинают считать террористами, создаёт информационный фон, формируемый правящими кругами США и «местными „независимыми“ СМИ».

Как писал NEWS.ru, авторы законопроекта полагают, что Москва поддерживает вооружённые конфликты на востоке Украины, поэтому должна быть внесена в список стран — спонсоров терроризма, в котором числятся Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Рассмотреть ответный документ против Вашингтона готова Госдума РФ.