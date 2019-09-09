https://static.news.ru/photo/487ba01a-d38b-11e9-8e44-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Софию «окститься». Так он прокомментировал задержание болгарской полицией заподозренного в шпионаже секретаря Национального движения «Русофилы» Юрия Борисова.

Сенатор подчеркнул, что Москва будет требовать исчерпывающих оценок происходящего от НАТО и Европейского союза и от международных правозащитников.

Будем разбираться и будем решительно защищать. По всем линиям — дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической, — написал Косачев в посте в Facebook .

Он напомнил, что в начале сентября Болгария «уже опозорилась» в своей оценке итогов Второй мировой войны, когда МИД страны посоветовал России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Как ранее писал News.ru, правоохранители провели обыск в доме Борисова, в ходе которого изъяли компьютер и документы.