Мегафонная дипломатия на грани клиники: Косачев оценил новую угрозу санкций

https://static.news.ru/photo/5d085b52-9aba-11eb-9ffd-96000091f725_660.jpg Константин Косачев Фото: council.gov.ru

Глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер своим предложением об ужесточении санкций в отношении России в случае обострения ситуации на востоке Украины имеет чрезвычайно опасный аспект. Если это сделано намеренно, тогда европейские политики становятся соавторами любого обострения боевых действий в Донбассе, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Если Вебер не понимает последствий своих слов, то это крайне опасная и безответственная беспечность, подчеркнул он.

Политик не столько посылает сигнал Москве — здесь к этим воинствующим бравадам из Европы уже привыкли, — но это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы, — цитирует Косачева ТАСС.

Он отметил, что не знает, что в такой ситуации хуже — «глупость или злонамеренность» в действиях политиков Запада.

Сенатор назвал угрозы Вебера заморозить счета российских бизнесменов, отключить страну от международной платёжной системы SWIFT и заморозить газопровод «Северный поток — 2» «очередным актом „похорон“ европейской парламентской дипломатии». Первым, уточнил он, стал односторонний отказ Европарламента от участия в работе Комитета парламентского сотрудничества Россия — ЕС с весны 2014 года.

Косачев выразил сожаление тем, что вместо этого переговорного формата в критических ситуациях демонстративно звучат откровенных русофобские заявления «на грани клиники». Это делает любое взаимодействие заведомо бессмысленным, полагает он.

Окончательный переход европарламентариев к «мегафонной дипломатии» и откровенная боязнь прямого диалога с Россией подтверждают, что у наших визави в Европарламенте попросту нет убедительных аргументов для открытой дискуссии с российскими коллегами, — заявил Косачев.

Как писал NEWS.ru, Вебер призвал ужесточить европейские и американские санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. По его словам, в случае эскалации необходимо масштабное замораживание счетов российских олигархов и отключение РФ от системы SWIFT. Политик заявил, что Москва вернулась к курсу ведения опасных провокаций в Донбассе, а присутствие российских войск у границы Украины является испытанием для Запада.