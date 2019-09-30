https://static.news.ru/photo/dad40a9c-e362-11e9-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Коонстантин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Константин Косачев предложил Вашингтону вернуться к ответственному поведению и перестать делать Организацию Объединённых Наций (ООН) заложником собственных внешнеполитических игр. Сенатор, комментируя идею переноса штаб-квартиры с территории Соединённых Штатов, заявил, что выбор в данном случае не столько за международным сообществом, сколько за Вашингтоном.

Нужно уже перестать воспринимать репрессалии Америки против суверенных государств и их граждан как нечто само собой разумеющееся и естественное, вроде явления природы, — отметил Косачев в посте в Facebook .

Сенатор подчеркнул, что США откровенно пользуются собственным силовым преимуществом в экономике и военной сфере лишь для продвижения личных интересов.

Это поведение агрессивного и безответственного государства, и только это вынуждает ставить вопрос о целесообразности размещения на его территории международных организаций. Вопрос к Америке поэтому, — написал член Совфеда.

Ранее, как писал News.ru, десяти участникам российской делегации, направлявшимся на Генассамблею в Нью-Йорк, не были выданы визы США. В ответ на это Россия призвала проводить заседания ООН и другие крупные международные форумы «на более устойчивых площадках».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит.