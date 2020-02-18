https://static.news.ru/photo/a6faced6-7477-11e9-b875-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Россия не будет подчиняться санкциям США против Rosneft Trading, но при этом поможет Венесуэле, из-за которой ввели эту ограничительную меру. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Разумеется, подчиняться не будем, а Венесуэлу поддержим. США обокрали эту страну уже на более чем $100 млрд, — отметил Косачев.

По его словам, американские власти обвиняют президента Боливарианской республики Николаса Мадуро во всех смертных грехах, однако ошибки в его политической деятельности не дают США право на агрессию.

Он добавил, что санкции введены за то, что компания выступала посредником при продаже и транспортировке венесуэльской нефти.

Это санкции за препятствование вмешательству США в дела другого государства: никто не смеет вставать на пути Вашингтона к его очередной жертве. Это поведение даже не мирового жандарма, а глобального хулигана, грубо использующего свою экономическую силу в политических интересах, — цитирует «Интерфакс» слова политика.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции против «Роснефти» могут сыграть на руку России. Нефтяной гигант не планирует прекращать сотрудничать с Венесуэлой.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.