Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию с невыдачей виз части российской делегации на Генассамблее ООН. Сенатор не верит в непричастность американского лидера Дональда Трампа к скандальному инциденту.
На своей странице в Facebook Косачев заявил, что Госдепартамент действительно может быть ни при чём. Однако остальные ведомства отчитываются перед президентом.
В связи с этим сенатор делает вывод, что Трамп либо согласен с действиями посольства США, либо должен немедленно наказать виновных в случившемся публично.
Как ранее писал News.ru, Помпео подтвердил, что он и Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой американской дипломатии.