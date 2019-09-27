https://static.news.ru/photo/7d826554-e1f1-11e9-b0ae-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию с невыдачей виз части российской делегации на Генассамблее ООН. Сенатор не верит в непричастность американского лидера Дональда Трампа к скандальному инциденту.

На своей странице в Facebook Косачев заявил, что Госдепартамент действительно может быть ни при чём. Однако остальные ведомства отчитываются перед президентом.

В связи с этим сенатор делает вывод, что Трамп либо согласен с действиями посольства США, либо должен немедленно наказать виновных в случившемся публично.

Как ранее писал News.ru, Помпео подтвердил, что он и Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой американской дипломатии.