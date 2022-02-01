Косачев назвал встречу Зеленского и Джонсона «провалившейся»

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, прошедшие переговоры являлись встречей двух «погрязших в распрях» политиков. Об этом член Совфеда написал в своём Facebook-аккаунте.

Косачев сравнил прошедшие накануне встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве и Зеленского с Джонсоном в Киеве. Он отметил, что и Орбан, и Джонсон называют себя «миротворцами», однако только в первом случае «миссия удалась».

Во втором — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским, — написал вице-спикер.

Он предположил, что после этого Орбана на Западе обвинят в раскольничестве европейской солидарности. В свою очередь ожидается, что Путина вновь заподозрят в планах «подорвать» Европу изнутри.

Перефразируя крылатое выражение конца ХХ века, относившееся на тот момент к России, так и хочется воскликнуть: «Европа, одумайся, ты одурела!» — добавил Косачев.

Ранее политолог и обозреватель американского журнала The Nation Анатоль Ливен рассказал про разницу между настоящим президентом России Владимиром Путиным и его образом на Западе. По мнению публициста, западные политики и СМИ рисуют «мифологического» Путина, который не имеет ничего общего с российским лидером.