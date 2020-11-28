Косачев назвал убийство физика поводом для начала войны на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/98f828c8-31a5-11eb-954a-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: wikimedia.org

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть поводом для начала боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, так и на то, чтобы спровоцировать жёсткую реакцию Ирана, — написал Косачев в Facebook.

Развитие ситуации будет зависеть от позиции международного сообщества, от расследования Ираном этого преступления и реакции на него, считает политик. Он напомнил, что авианосец ВМС США и ударная группировка вернулись в зону Персидского залива незадолго до убийства Фахризаде. Кроме того, из Германии в ОАЭ на прошлой неделе были переброшены американские истребители F-16.

Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского ядерщика, — подчеркнул глава международного комитета Совфеда.

По его мнению, вина за опасные игры лежит «не на иранском руководстве».

Неустановленные террористы убили учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября. Физик был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве Минобороны Ирана.

Иранское руководство заявило, что за террористической атакой стоит Израиль, и пообещало ответить на это убийство. В Тегеране подчеркнули, что смерть Фахризаде не повлияет на развитие атомной программы. В Иерусалиме никак не ответили на обвинения.

Как писал NEWS.ru, власти Сирии призвали ООН принять меры из-за убийства иранского физика. Евросоюз осудил террористический акт на территории Ирана.