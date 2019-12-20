https://static.news.ru/photo/ee3ed57c-23da-11ea-8f6b-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не должна менять своих первоначальных планов из-за введённых США санкций против «Северного потока — 2». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, действия американской стороны схожи с «силовым бандитизмом».

Цель этого циничного применения США энергетики как оружия — это обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя. От европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения этой силовой акции, силового бандитизма, — заявил он в беседе с РИА Новости.

21 декабря Минфин США выпустил заявление, согласно которому все компании, участвующие в строительстве газопровода, должны прекратить свою работу. На это немедленно отреагировал кабмин ФРГ. Там санкции США расценили как вмешательство в дела Европы.

Российская сторона резко осудила введение ограничительных мер. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неуместным тот факт, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим странам развивать свою экономику и диктует свои условия, писал NEWS.ru.