https://static.news.ru/photo/0326e894-48ac-11ea-afbd-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Константин Косачев назвал ожидаемым провал «предвыборного» импичмента президента США Дональда Трампа, процедуру которого инициировали демократы.

Член Совета Федерации подчеркнул, что целью членов Демпартии США был не положительный исход голосования, а сам процесс — «возможность постоянным потоком накидывать обвинения нелюбимому президенту». По словам Косачева, последствия провала импичмента могут дорого обойтись его инициаторам.

Трамп теперь укрепил свои позиции, и можно не сомневаться, что будет выжимать максимум из ситуации. Как он это умеет, — написал Косачев в посте в Facebook.

Сенатор отметил, что удачный для президента США исход голосования по импичменту «может стать красной ковровой дорожкой на второй срок в Белом доме». Для демократов же провал их инициативы может быть подобен «выстрелу в ногу». Косачев добавил, что обвинения в адрес Трампа будут поступать и дальше, так как предвыборная гонка в Штатах только начинается.

Вряд ли что-то будет доказано или кто-то представит убедительные факты, но это особо и не нужно, главное — это обвинения и эмоции, — резюмировал член Совфеда.

Похожей точки зрения придерживается коллега Косачева Алексей Пушков. Сенатор заявил, что инициировавшие процедуру отстранения Трампа от власти демократы добились обратного — устроили «импичмент» сами себе, писал NEWS.ru.