https://static.news.ru/photo/8774a512-d92d-11e9-bb31-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Москва, Анкара и Тегеран взяли на себя «ответственную миссию гарантов сохранения сирийского государства». Он назвал Пятую трёхстороннюю встречу глав государств — гарантов Астанинского процесса «саммитом уверенных в себе и в своих силах лидеров».

Сенатор подчеркнул, что переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани по урегулированию конфликта в Сирии являются очень важным сигналом как заинтересованным сторонам, так и всему мировому сообществу.

Во-первых, уникальный трёхсторонний формат не просто жив, но работает и полностью контролирует ситуацию. И, во-вторых, что принятые ранее в этом составе стратегии, согласованные с законными властями Сирии, будут реализованы как единственно возможные и легитимные в данной ситуации, — написал Косачев в посте в Facebook .

Он отметил, что лидерам трёх стран «удалось отодвинуть спорные вопросы между собой во имя общей цели». По словам сенатора, именно это является убедительнейшим подтверждением безальтернативности астанинских подходов к сирийскому урегулированию.

Ранее News.ru сообщал, что президенты России и Турции положительно оценили прошедший в Анкаре трёхсторонний саммит по Сирии. Следующие переговоры — шестые по счёту — будут проведены в Иране по приглашению президента республики Хасана Рухани.