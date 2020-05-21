Косачев назвал «омерзительным» сообщение о сговоре Порошенко и Байдена

https://static.news.ru/photo/0669785c-9b1b-11ea-b71f-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совфеда Константин Косачев заявил об омерзительном впечатлении от сговора пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. По его словам, такое же отвращение вызвало и заявление партии Порошенко о том, что предание сговора гласности является «сфабрикованной провокацией России».

Омерзительно здесь всё — начиная от сговора Порошенко и заканчивая его партией, пытающейся таким незамысловатым способом отмыть своего лидера, вновь переводя стрелки на Россию, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Политик предположил, что ни в США, ни на Украине «к разочарованию порошенковских фейкомётов» никто не поверит обвинениям в адрес России. По его мнению, обстоятельства слишком важные, «чтобы фиглярствовать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что публикация разговора Джозефа Байдена и Петра Порошенко, вопреки ожиданиям, не вызвала резонанса в Америке. Хотя плёнка доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина. Запись скорее выставляет в невыгодном свете Порошенко, показывая, до какой степени все его решения зависели от воли заокеанских друзей.