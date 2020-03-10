https://static.news.ru/photo/35f2b1ee-62a7-11ea-b78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на находящееся в разработке оружие, на чём настаивают США, невозможно. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершённые НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению, — цитирует сенатора «Интерфакс».

Косачев добавил, что продление срока действия договора «возможно и желательно» и времени для этого достаточно. Однако его совершенно нет для внесения каких-либо изменений в соглашение.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Некоторое время назад Москва официально предложила Вашингтону начать переговоры о его продлении, но ответа не получила.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин выразил готовность вступить в дискуссию со своим американским коллегой Дональдом Трампом о судьбе СНВ-3. По словам российского лидера, ему хорошо знакома эта тема.