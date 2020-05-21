Косачев: Киев использует «керченское дело» для обострения отношений с РФ

https://static.news.ru/photo/d95ff35e-9b65-11ea-8566-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина использует керченский инцидент, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру проблему в отношениях с Россией. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Украинская сторона будет искать любые возможности <...>, чтобы на международном уровне заострять проблемы в отношениях между Украиной и Россией, выставлять эти проблемы в качестве следствия якобы неправовых действий со стороны России и тем самым усиливать свои позиции в контексте российско-украинских отношений в целом, — заявил он в интервью «ПолитЭксперту», отметив, что эта тактика свойственна Украине.

Однако, как заметил сенатор, претензии украинской стороны безосновательны. Он подчеркнул, что Россия никогда не нарушала международное право, поэтому иск Киева лишён юридических оснований.

Подождем формы иска, аргументации, а после этого будем определяться с нашими ответными действиями, — заключил эксперт.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что 22 мая страна планирует подать в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе. Киев намерен требовать материальной и моральной компенсации.

Суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были захвачены российскими спецслужбами в результате инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Они нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура — по факту ведения агрессивной войны, писал NEWS.ru.