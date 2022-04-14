Косачев допустил полный разрыв отношений России с ЕС

Вслед за полным разрывом отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и Советом Европы Россия может аналогичным образом поступить и с Евросоюзом, написал в Telegram-канале зампредседателя Совфеда Константин Косачев. По его мнению, это произойдёт, если ЕС продолжит выходить за пределы своей компетенции.

С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, — отметил он.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление Еврокомиссии о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате за газ в рублях является нарушением санкций ЕС. Он добавил, что санкции нарушают международное право, суверенитет России, а также права тех стран сообщества, которые хотели бы продолжать сотрудничество с РФ.

По словам Косачева, ранее ЕСПЧ пытался добиться от России изменения Конституции, а теперь называет незаконными решение президента страны, которая не входит в ЕС.

Ранее сенатор заявил, что на отмену антироссийских санкций рассчитывать не стоит. Запад готов идти на значительные экономические жертвы, включая отказ от поставок газа, ради сохранения своих «преимуществ», подчеркнул он.