https://static.news.ru/photo/6f210e68-d7d6-11e9-a034-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что у Соединённых Штатов нет доказательств, чтобы обвинять Тегеран в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Несмотря на то что ответственность за нынешние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии уже взяли на себя хуситы, являющиеся стороной в йеменском гражданском конфликте, это никак не помешало госсекретарю США заявить о вине Ирана в этом нападении, — написал в Facebook парламентарий.

По его словам, для Вашингтона Иран, как пионер, в ответе за всё плохое, что происходит на Ближнем Востоке.

Думаю, есть и ещё один фактор: Белый дом хочет показать прежде всего конгрессу, что с уходом главного «ястреба» Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала «голубиной». Тем более на иранском направлении, — заявил Косачёв.

Сенатор подчеркнул, что в очередной раз разыграть иранскую карту абсолютно не на пользу никому, кроме Белого дома.

Как ранее писал News.ru, по распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.

Если поначалу в ситуации фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью.

Также сообщалось, что рынок нефти может вырасти на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.