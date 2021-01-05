Косачев: американская демократия захромала на обе ноги

Фото: Совет Федерации/flickr.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление представителя Великобритании Карен Пирс о том, что Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии COVID-19.

Представитель Великобритании публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии. Если в ближайшее время это заявление не будет дезавуировано Великобританией, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению...