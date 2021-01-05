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Косачев: американская демократия захромала на обе ноги

09:10, 07 января 2021
Константин Косачев Константин Косачев Фото: Совет Федерации/flickr.com

Беспорядки в Вашингтоне показали, что Штаты потеряли право навязывать курс другим государствам, а американская демократия оказалась хромой на обе ноги. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоёв причин, выводящих людей на улицы. Глубже — так и не прояснённые зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги. Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства, — написал сенатор в Facebook.

Он отметил, что США больше не имеют права прокладывать курс и утратили все права его задавать и, тем более, навязывать другим.

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