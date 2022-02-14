Коротченко заявил, что вероятное признание Донбасса не развяжет руки Киеву

Вероятное признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не развяжет руки официальному Киеву, рассказал NEWS.ru военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, власти Украины находятся в ситуации, когда придётся действовать, «исходя из логики самосохранения». Таким образом он прокомментировать внесение в Госдуму проектов от «Единой России» и КПРФ о признании ЛНР и ДНР.

Вопрос в том, как ситуация будет развиваться дальше — это вопрос политического решения Кремля, прежде всего. Поэтому в зависимости от того, что может произойти в ближайшие дни — будет зависеть логика политических решений. Поэтому здесь бессмысленно что либо предсказывать, поскольку варианты могут разные, но я думаю что у Киева не та ситуация чтобы он мог развязывать руки, скорее будет выжидать, — подчеркнул Коротченко.

Внесённый в ГД проект постановления о признании ЛНР и ДНР необходим, так как официальный Киев игнорирует положения Минских соглашений, способные урегулировать конфликт в Донбассе мирным путём, рассказал NEWS.ru соавтор проекта, депутат от «Единой России» Артём Туров. Он добавил, что с 2014-го ВСУ «регулярно обстреливает мирных граждан» в ДНР и ЛНР, в результате чего гибнут, в том числе, дети.

Ранее сообщалось, что проекты постановлений от КПРФ и «Единой России» будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы во вторник, 15 февраля. Первый проект постановления, внесённый депутатами от фракции КПРФ, предусматривает немедленное направление обращения президенту. Проект, предложенный парламентариями от «Единой России», предусматривает первоначальное направление инициативы для консультаций в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.