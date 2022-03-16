Коротченко рассказал, кто мог помочь Украине создать ядерное оружие

Главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что Украина при помощи извне могла создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия. По его словам, такой вариант вполне возможен. Соединённые Штаты помогали в этом украинской стороне.

Помогали, безусловно, США, и обладание Украиной собственным ядерным оружием представляло бы прямую угрозу безопасности Российской Федерации. Тем более что целый ряд украинских политиков и военных ранее выступали с угрозами нанесения ударов по территории России. Поэтому в том числе военная спецоперация позволила ликвидировала эту угрозу и не дать ей быть реализованной, — заявил Коротченко.

Кроме того, он оценил слухи о том, что США и НАТО отправляют на Украину несколько зенитно-ракетных комплексов, среди которых мобильные системы ПВО SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.

Они берут старые советские системы, где могут их раздобыть, — в странах, прежде всего, Центральной и Восточной Европы, возможно, в некоторых других государствах, где сохранён советский арсенал систем ПВО, и будут перебрасывать их на Украину. Для того чтобы попытаться позволить Зеленскому организовать эффективность систем ПВО. Задачей России будет выявлять и уничтожать ещё до момента развёртывания переброску данных комплексов, — подытожил военный эксперт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее потребовал рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия. По его словам, Россия также намерена добиваться создания механизма верификации «любых тревожных сообщений»: соответствующее предложение было внесено Россией 20 лет назад, но неизменно блокировалось США.