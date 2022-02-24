Коротченко предположил дальнейшие действия силовиков РФ на Украине

На первом этапе спецоперации России в Донбассе силовики установят контроль над Юго-Восточной Украиной, а после — выйдут к Приднестровью для соединения с другой группой военных, считает полковник запаса Игорь Коротченко. При этом он не исключил вероятности того, что Кремль может поставить и более масштабные задачи, пишут argumernti.ru.

Очевидно, что цели и задачи проводимой операции максимально решительные, и я думаю, что на первом этапе проводимых действий как минимум будет установлен контроль над всей Юго-Восточной Украиной и осуществлён выход к Приднестровью для соединения с российской миротворческой группировкой войск, которая находится там, — предположил Коротченко.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее генерал Анатолий Куликов заявил, что Россия провела колоссальную работу по подготовке спецоперации в Донбассе, с документальной и юридической стороны к ней «не подкопаться». По его мнению, всё было сделано очень грамотно благодаря фактору внезапности.