Настал переломный момент: Коротченко оценил сроки взятия Мариуполя

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru дал свой прогноз о том, когда российские войска смогут взять Мариуполь. Эксперт напомнил, что любые оценки будут носить достаточно приблизительный характер. Но в боях за город наступил переломный момент, ситуацию можно решить за несколько недель.

Мы судим о ситуации, во многом не имея доступа к ключевым материалам, позволяющим сделать точные прогнозы и выводы. Я единственное, что могу сказать: очевидно, что с учётом уже наступившего перелома в боях за Мариуполь, очевидно что вопрос полной зачистки остатков ВСУ и националистических батальонов должен занять короткое время по продолжительности. Может неделя, может две. Но это оценка, ещё раз говорю, базируется на экспертном взгляде и не может служить точной и объективной, — подчеркнул Коротченко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Кадыров утверждает, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, некоторые жители, собиравшиеся в эвакуацию, остаются в городе, а ряд беженцев возвращаются из Ростовской области.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, сообщил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридор для выхода из города. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение, но оно не было принято.