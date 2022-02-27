Коротченко: нужно забирать активы у противников действий РФ на Украине

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко предложил внести в Госдуму законопроект об изъятии активов россиян, высказывавшихся в поддержку Киева и против спецоперации России на Украине, в пользу детских домов, передаёт URA.RU.

Я бы предложил, чтобы Госдума приняла специальный законодательный акт немедленно, сразу в трёх чтениях, о конфискации финансовых активов граждан РФ, которые публично выразили политическую поддержку нынешнему киевскому режиму и выступили против спецоперации Вооружённых сил России и перераспределении в пользу российских детских домов. Фигуранты все известны, они открыто об этом кричат. Многие оппозиционеры являются долларовыми миллионерами, у них огромные счета, роскошная недвижимость, — рассказал он.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности за помощь иностранным государствам, если это вредит интересам РФ.

Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ, в которых содержится недостоверная информация о событиях на Украине. В число таковых попали «Эхо Москвы», «Новая газета», New Times и другие.

Также, по сообщению Роскомнадзора, в материалах военная операция РФ назвалась «войной» или «вторжением». В ведомстве предупредили, что если соответствующие материалы не будут удалены, то доступ к сайтам СМИ заблокируют. Кроме того, уточняется, что уже начались административные расследования в отношении изданий. Таким образом, СМИ может грозить штраф в размере до 5 млн рублей.

Кроме того, Роскомнадзор совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ также объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Причиной ограничения в агентстве назвали «нарушение соцсетью прав и свобод россиян».