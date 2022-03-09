Коротченко не исключил полного разрыва дипотношений между Россией и США

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России нужно сделать экономику свободной и вернуться к концепции новой экономической политики (НЭП) 1921 года, считает зампред комитета Госдумы по госстроительству Анатолий Лисицын (СРЗП). В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что любую среду активной делает именно конкуренция.

Президент правильно сказал: экономику надо сделать свободной. Для этого надо вернуться к истории 1921 года, когда был принят закон о новой экономической политике. Тогда отказались от военного коммунизма, когда всем...