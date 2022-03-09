Коротченко не исключил полного разрыва дипотношений между Россией и США

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан призвал соотечественников покинуть Россию. По словам эксперта, подобные заявления можно расценивать как разрыв дипломатических отношений между двумя государствами.
Я думаю, что это надо расценивать как, во-первых, возможность разрыва дипломатических отношений между Россией и США, по крайней мере такой вариант не исключается. Во-вторых, мы можем говорить о том, что США будут ужесточать свою политику в России и не исключают, что в качестве ответных мер Москва может использовать ответные действия в отношении тех граждан США, которые находятся на территории России. В любом случае это индикатор того, что отношения будут ухудшатся как минимум, а в самом неблагоприятном варианте развития событий будут разорваны дипломатические отношения, — заявил Коротченко.
5 марта МИД России врyчил Салливану ноту протеста из-за провокационных высказываний сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма о российском президенте Владимире Путине. Политик ранее призвал «убрать» российского лидера.
Салливану было заявлено о том, что подобный выпад «квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия».