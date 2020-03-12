Мировые и российские новости становятся похожими на апокалиптическую хронику — то правительство Квебека отменяет чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, то ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске переносится на октябрь, то срываются международные баскетбольные матчи. Италия с Японией закрывают все школы, а Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявляет вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Президент США Дональд Трамп в тот же день запрещает въезд в Америку из Европы сроком на месяц, за что получает окрик из Брюсселя, мол, нельзя действовать в одностороннем порядке. Правительство РФ ограничивает авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию.

Поневоле вспоминаешь писателя Александра Пушкина, его трагедию «Пир во время чумы»: «Ныне церковь опустела // Школа глухо заперта; // Нива праздно перезрела; // Роща тёмная пуста...»

Иные сообщения звучат анекдотически: глава Госдумы Вячеслав Володин даёт поручение аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который после посещения Франции не прошёл карантин.

Почему же мир реагирует так резко на инфекцию, от которой на планете на эту минуту скончалось 4,6 тысячи человек? При всей трагичности смерти каждого не стоит забывать, что население Земли — свыше 7,5 млрд человек, так что вероятность стать жертвой коронавируса ничтожно мала. Хотя, конечно, это гораздо больше, чем при прежних похожих вспышках, например, при атипичной пневмонии, когда умерло более 800 человек, или птичьего гриппа, тогда скончалось чуть более 200. Но, всё-таки, картина в реальности не как у того же Пушкина, где «поминутно мёртвых носят» и «могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой».

Мы уже писали, что в эпоху информационного общества новости передаются моментально, и люди легко накручивают себя сообщениями, приходящими из-за рубежа, благо и путешествия стали ежедневной реальностью, и поехать на отдых за границу сейчас легче, чем в Сочи, а командировка в Китай воспринимается как нечто заурядное, равно как и шоппинг в Эмиратах. Действительно, как замечал канадский культуролог Маршалл Маклюэн, мир стал «глобальной деревней». По большому счёту, нет новостей «их» и «наших». Происходящее где-то далёко волнует нас также, как и то, что рядом. Более того — часто местные новости оказываются неинтересными. Многие ли в Москве хотят всё знать о жизни своего района, своей управы?

Другая причина — апокалиптичность сознания современного светского человека. Публика, выросшая на фильмах ужасов, на чтении фэнтези, детективов и прочих страшилок, с молоком матери впитывает в себя страсть ко всему загадочному, грозящему смертью и разрушением, — но именно не в жизни, а в виртуальной реальности. А здесь вроде бы реальная опасность, но отстранённая, то есть то, о чём можно говорить, пугая себя и окружающих, но подсознательно понимая, что лично тебя это вряд ли коснётся. Поэтому общество принимает игру, идущую от властей — с карантинами, профилактиками, чрезвычайными мерами — как некое реалити-шоу, участником которого становится поневоле. При этом есть доверие к знаниям экспертов, на советах которых и основаны действия правительств. Раз надо — значит надо. Никто не ставит под сомнение разумность тех или иных запретительных мер. В целом общество считает, что лучше переусердствовать, чем недоусердствовать.

Даже в России с её традиционно скептическим отношением к действиям властей население в большинстве своём мирится с происходящим и, скорее, иронизирует, но не проявляет неприятия. Благо премьер-министр Михаил Мишустин успокаивает: «Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса, именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума». Да и в Китае меры, похоже, дают результат: «Китай преодолел пик эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19)» — сообщил представитель Госкомитета здравоохранения КНР Ми Хэна. Более того, китайские чиновники обещают, что к июню 2020 года, если всё пойдёт по плану, пандемия прекратится.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Этой оптимистичной верой в рациональное начало, в то, что современная медицина и санитария способны предотвратить худшее, неконтролируемое расползание эпидемии, и отличается современное человечество от своих предков ещё столетней давности, когда пандемии испанки или брюшного тифа вызывали совсем иной эффект.

Но как любое массовое истероидное явление нынешняя шумиха вокруг коронавируса порождает разного рода негативные социокультурные эффекты. Во-первых, начинается нагнетание страхов в отношении представителей определённых этнических и расовых групп. В первую очередь это касается китайцев и лиц восточноазиатского происхождения. В Европе, Америке уже зафиксированы случаи их дискриминации, враждебных выпадов по отношении к ним. Во-вторых, это относится к тем, кто имел потенциальный контакт с носителями заболевания или просто посещал районы, где зафиксирована инфекция. Самый яркий пример — приём эвакуированных из Китая на Украине, когда автобусы с ними забрасывались камнями и блокировалось их продвижение. В-третьих, судьба попавших под карантин. Как будут обеспечиваться их имущественные и денежные права, компенсироваться пребывание в изоляции, реализовываться право на общение с родными и близкими? Эти вопросы уже поднимаются, в том числе, в блогосфере.

Когда мир узнал о СПИДе, в 80-90-е годы прошлого столетия, инфицированных подвергали травле, стигматизировали их. И органам здравоохранения, а также гуманитарным и правозащитным организациям пришлось приложить немало усилий, чтобы развеять страхи и мифы, связанные с носителями ВИЧ. Возможно, их вмешательство потребуется и сегодня.

Кроме того, правительства должны думать о долгосрочном влиянии на экономику, принимаемых ими запретительных и ограничительных мерах. А как будут компенсироваться длительные перерывы в образовательном процессе у школьников? Число подобных проблем с каждым днём увеличивается. Любое мероприятие с самыми благими намерениями нельзя доводить до абсурда.