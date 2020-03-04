У российского руководства хватило политической воли закрыть границу с Китаем по причине противодействия новой смертоносной инфекции — вируса COVID-19. Притом, что в Поднебесной на такой шаг отреагировали, мягко говоря, негативно, но сдержанно. Власти КНР очень жёсткими мерами, посадив в блокаду целую провинцию, сумели локализовать распространение коронавируса у себя. Проблема в том, что он уже вырвался за границы Поднебесной и начал свой марш по той же Европе.

И вот уже первый случай обнаружения зловредного вируса в Москве связан с возвращением инфицированного соотечественника не из Ухани, а из столицы мировой моды — Милана. Впрочем, есть серьёзные подозрения, что это далеко не первый случай проникновения к нам инфекции нового типа. Просто вполне вероятно, что её прежние проявления могли быть списаны на обычный грипп. У нас не хватает специальных тестов для тотального выявления СОVID-19, специальных передвижных лабораторий. И, тем более, нет такого количества инфекционных боксов, как в том же Китае, для полной изоляции заболевших.

Так что закрытие границы с Китаем, запрет на продажи туров в Южную Корею, ограничения на поездки в Италию, ставшей эпицентром распространения заболевания в Старом Свете, — меры абсолютно правильные. Но если мы хотим максимально снизить риск распространения пандемии и на Россию, то предпринятых шагов ещё явно недостаточно. И вот тут возникают проблемы отношения с нашими ближайшими партнерами, прежде всего, со странами СНГ, с которыми границы не закрыты. И пока вряд ли такой шаг возможен по целому ряду причин.

Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Между тем, наши партнёры из Средней Азии так и не смогли изолироваться от Китая. Не рискнули пойти на конфликт с могущественным соседом. А эти страны постоянно посещают многие тысячи китайских специалистов, промышленников, торговцев. Циркуляция постоянная и плотная. Не говоря уже о том, что границу постоянно пересекают живущие в Китае казахи, таджики, киргизы. Иными словами, риск быстрого распространения опасного вируса в Средней Азии исключительно велик. А уж местный уровень медицины оставляет немного шансов попыткам быстро и действенно выявлять инфицированных.

Вывод из такой ситуации однозначен: массовое проникновение коронавируса возможно уже не столько из Китая, сколько из третьих стран. И, в первую очередь, всё-таки из государств СНГ. И, повторимся, вряд ли пока российское руководство готово ввести ограничения на этих рубежах. Фактически речь уже идёт о серьёзном уже не столько медицинском, а сколько геополитическом выборе. Остаются, правда, другие дорогостоящие меры — измерение температуры у всех прибывающих, закрытие границы для тех, у кого выявляются малейшие признаки простуды. Китайцы, к примеру, сумели привить опцию измерения температуры даже камерам наружного наблюдения, что явно ускоряет выявление больных. Есть с кого брать пример.

Так что если пандемия будет естественной, а не чисто информационной, как подозревают многие, то границы закрывать придётся не только с Китаем. Геополитика войдет в соприкосновение с насущной проблемой государственной безопасности. Как мы видим, отвечает за координацию борьбы с распространением смертельного вируса экс-премьер Дмитрий Медведев. Именно он заслушал представителей всех вовлечённых в процесс ведомств. Видимо, и для него угроза пандемии станет серьёзным экзаменом в новой должности и шансом весомо остаться в политической повестке. От него и должны исходить инициативы, повышающие нашу эпидемиологическую безопасность. Вот где может проявить себя политик, нацеленный на первые роли в стране.